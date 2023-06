Guida in stato di ebbrezza, denuncia e sequestro auto

Multe per violazione del codice della strada e per possesso di droga. E' il bilancio delle attività di controllo svolte dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita nel weekend.

Nei comuni di Frasso Telesino, Puglianello, San Salvatore Telesino e Telese Terme, tra gli automobilisti fermati, sono stati segnalati alla Prefettura sei soggetti assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, con la conseguente sospensione della patente di guida ed il sequestro di 0,5 grammi di marijuana, 1,8 grammi di hashish, 0,5 grammi di crack e 1,1 grammi di cocaina.

Inoltre, i militari hanno elevato numerose multe per guida di veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, mancata revisione periodica e mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

Infine, a Solopaca, un uomo, dopo aver perso il controllo della propria autovettura sulla strada statale 'Telesina', è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Per lui anche il ritiro della patente ed il sequestro della vettura.

L'attività ha impegnato 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza che hanno controllato 8 esercizi pubblici, 155 persone, tra cui 6 con precedenti di polizia, e 103 autoveicoli.