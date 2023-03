Napoli-Eintracht Francoforte, scontri tra tifosi. Striscione a Bergamo contro stop vendita biglietti a tifosi ospiti

Appeso all'esterno della Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo uno striscione contro i recenti divieti di trasferta a Napoli, o meglio di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia e nelle città delle squadre ospiti. «Trasferte vietate, così non lavorate... Basta Prefetto con le stronzate!», si legge. A fianco, due date: 11 e 15 marzo, rispettivamente relative al divieto per i tifosi dell'Atalanta in campionato e dell'Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Le due tifoserie, rincontratesi di recente il 9 dicembre scorso in occasione del venticinquesimo Trofeo Bortolotti (vinto 7-5 ai rigori dai tedeschi), sono gemellate, tant'è vero che a Napoli oggi si è registrata la presenza di sostenitori atalantini.