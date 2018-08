Lunedì 13 Agosto 2018, 14:28

In questi giorni di agosto la città di Napoli è invasa dai turisti che sono oppressi da un caldo africano. In città c’è un boom di presenza di turisti mordi e fuggi che, con il grande caldo torrido stritolate dall’afa, tra una visita e l’altra ai musei, palazzi, chiesa, vicoli di Spaccanapoli e San Gregorio Armeno, cercano refrigerio.Il modo più facile per i turisti cercare refrigerio dalla calura è prendere d’assalto le fontanine disseminate nelle strade dei decumani e nel resto della città. I più temerari non ci pensano due volte: tolte le scarpe e arrotolati i pantaloni, cercano refrigerio immergendo i piedi sotto l’acqua, qualcuno si bagna la testa, altri preferiscono soprattutto bere qualche sorso per rinfrescarsi prima di rimettersi in cammino. L’acqua rimane la bevanda migliore per evitare disidratazione e disturbi cardiovascolari.Tutti sperano in un abbassamento delle temperature, ma la cappa di caldo che stringe Napoli da giorni non sembra voler cedere. Infatti, già nei giorni scorsi si erano registrate temperature roventi, con ondate di calore che hanno colpito soprattutto anziani e bambini, a causa anche dell’afa opprimente.