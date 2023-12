Napoli, il vescovo Battaglia: «Chiedo a Maria la cura per la nostra gente»

«Se c'è una cosa che io come vescovo di questa nostra città voglio oggi chiedere a Maria per la nostra gente di Napoli è quella di continuare a crescere nell'arte della cura. Un'arte che, e spero di non essere frainteso, è tutta femminile». Così l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, nel corso dell'omelia per la celebrazione dell'Immacolata che si svolge nella chiesa del Gesù Nuovo.

«Ma - ha sottolineato Battaglia - non nel senso che è appannaggio di un solo genere, non nel senso che va delegata alle donne. No, intendo dire esattamente il contrario: un'arte che va appresa dalle donne, da quelle donne che con la loro tenera forza sorreggono il mondo, che attraverso l'etica della cura tengono in piedi intere comunità, famiglie, relazioni, contrapponendosi alla logica, spesso maschile, di un potere possessivo e cieco più attento ai numeri che ai volti».