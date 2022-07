Incidente a Licola, Sara Ricciardiello è gravissima: appello social per la raccolta sangue

Resta ricoverata in condizioni critiche la giovane Sara Ricciardiello, rimasta ferita in un grave incidente a Licola lo scorso giugno, incidente nel quale aveva trovato la morte il 25enne Marco Merone.

L'appello per Sara sta rimbalzando da diverse ore sui social ed è stato rilanciato anche da «Nessuno Tocchi Ippocrate». Sara frequenta l’istituto Carlo Levi di Marano e in queste ore tantissimi, tra amici e anche professori, stanno condividendo l’appello: «All’Ospedale Cardarelli. Tutti i giorni dalle 8 alle 12. Padiglione E. Centro trasfusionale. Ingresso donatori. Per Sara Ricciardiello. Nata nel 2003. Tutti i gruppi sanguigni».

Per la giovane di Calvizzano possono andare bene quindi tutti i gruppi sanguigni.