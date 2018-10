Caos e ressa stamattina sulla Linea 1 della metropolitana che ha limitato le corse a Dante a causa di un guasto tecnico ai treni. La mancanza di convogli ha reso impossibile garantire il servizio per la massiccia presenza di viaggiatori alle banchine. E la circolazione sulla tratta Dante-Garibaldi è stata interrotta dalle 7,50 fino alle 9,10. Molti i disagi soprattutto per gli studenti. È la terza volta in 10 giorni. Un fenomeno che si è acuito dopo la ripresa estiva, con la riapertura di scuole, università e uffici.

Lunedì 15 Ottobre 2018, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 10:00

