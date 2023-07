Napoli, in migliaia alla riapertura della Feltrinelli di Chiaia: «Segnale straordinario»

Nonostante il taglio del nastro era previsto per le 19 e 30, già dal primo pomeriggio in tantissimi hanno affollato l’esterno della storica libreria di piazza dei Martiri a Chiaia che stasera ha riaperto i battenti, dopo i lavori di restyling durati sei mesi, con una grande festa per tutta la città.

All’inaugurazione del nuovo megastore Feltrinelli di Napoli, sono arrivati in migliaia tra lettori, scrittori, editori, istituzioni e cittadini, presenti anche tantissimi giovani. «Oggi riconfermiamo la nostra lunga tradizione con Napoli – spiega il titolare del gruppo, Carlo Feltrinelli - Il futuro di questa libreria? Saranno le lettrici e i lettori a determinarlo ma dall’accoglienza che abbiamo avuto questa sera direi che possiamo essere molto ottimisti».

«Un segnale straordinario» lo definisce, invece, l’amministratrice delegata del Gruppo, Alessandra Carra, senza nascondere il travolgente entusiasmo del momento: «Vogliamo far diventare questa libreria il centro delle discussioni, delle conoscenze e degli incontri con gli autori.

E quella di oggi è davvero una giornata di grande festa».

La serata di apertura, accompagnata dalle sonorità della Brand New Swing, ha visto la presenza di tanti volti noti della cultura partenopea. Tra questi: Viola Ardone, Rachele Furfaro, Wanda Marasco, Titti Marrone, Valeria Parrella, Erri De Luca e Maurizio De Giovanni.

«La riapertura della Feltrinelli è fondamentale - spiega De Giovanni, scrittore e presidente della Fondazione Premio Napoli - perché è rappresentativa di un quartiere, Chiaia, che è leader in questa città. Qui c'è l'associazione industriali a pochi metri e molti altri centri decisionali. È fondamentale che sia aperta e siamo convinti che farà quello che ha sempre fatto: il polmone culturale di questa parte di città».

Ad intervenire all’evento inaugurale è stato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «A Napoli – racconta il primo cittadino - ci sono troppe poche librerie. Pertanto ringraziamo Feltrinelli per aver riaperto e spero che possa crescere ancora di più e aprire altri punti in una città dove la concorrenza del cibo è eccessiva: bisogna tutelare le librerie e io, come Comune, farò di tutto con i grandi gruppi, i piccoli editori ed i librai affinché in città aprano nuove librerie».