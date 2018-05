Montesanto, mamme e bidelli si improvvisano vigili e affiggono divieti di sosta

Martedì 29 Maggio 2018, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 13:39

La sosta selvaggia comincia a rappresentare un serio problema in quasi tutti i quartieri della città. Un problema, quello di auto e moto parcheggiate senza criterio e senza alcun rispetto per gli attraversamenti pedonali e per la sicurezza dei pedoni, particolarmente sentito nei pressi degli istituti scolastici che, in alcune ore, sono letteralmente imprigionati da auto e motorini. Ad aggravare ulteriormente la situazione la pessima abitudine, da parte dei genitori dei bambini che frequentano le scuole, di parcheggiare in doppia e, talvolta, in tripla fila anche in prossimità degli ingressi scolastici per accompagnare i bambini in classe.Dove non riescono ad arrivare i vigili urbani, però, arrivano le mamme e i bidelli degli istituti scolastici. Nei pressi della scuola elementare e materna Oberdan di via Tarsia sono comparsi da qualche ora cartelli che invitano i residenti a non parcheggiare nei pressi della scuola per non mettere a rischio l'incolumità dei bambini che, spesso, si trovano ad attraversare alla cieca vista la presenza di numerose autovetture che impediscono una corretta visibilità.«Si tratta di una situazione che sia il Comune di Napoli che la II Municipalità conoscono bene - spiega Vincenzo Onorato, presidente dell'associazione di quartiere Afida - dal momento che ne ho parlato più volte sia con l'assessore Clemente che con il presidente Chirico. Purtroppo le numerose segnalazioni fatte dalla nostra associazione e dai cittadini non sono andate a segno visto che il problema si ripresenta praticamente ogni giorno. Per i bambini c'è un serio rischio sicurezza e ci auguriamo che dopo l'intervento delle mamme del quartiere, le istituzioni si decidano a disciplinare la sosta nei pressi della scuola».Poi l'affondo: «Stamattina le mamme del quartiere e i bidelli dell'istituto hanno affisso manifesti che chiedono agli automobilisti indisciplinati di non parcheggiare abusivamente. Siamo al paradosso - prosegue ancora - se i cittadini sono costretti a sostituirsi alle istituzioni. Ma speriamo che questo gesto, se non dal Comune, venga preso in considerazione dagli incivili della sosta».Il problema della sosta selvaggia nei quartieri popolari è figlio della carenza assoluta di parcheggi e delle pessime abitudini, da parte di alcuni commercianti, di occupare la sede stradale con merci di ogni tipo impedendo di fatto il passaggio. I residenti di Montesanto hanno più volte chiesto l'intervento dei consiglieri di Municipalità senza ottenere, almeno per il momento, interventi concreti per la risoluzione di un problema che sta minando le condizioni - peraltro già difficili - di vivibilità in uno dei quartieri più densamente popolati della città. Il problema della sosta selvaggia, ovviamente, non interessa i soli edifici scolastici. Non di rado le ambulanze dirette al vicinissimo ospedale Pellegrini restano bloccate a causa di auto e scooter parcheggiati abusivamente. I pochi blitz da parte dei caschi bianchi del Comune di Napoli non riescono, però, ad arginare un fenomeno in fortissima espansione.