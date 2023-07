Napoli, sei locali chiusi per occupazione abusiva di suolo

Chiusura temporanea per sei locali a Napoli, scatta la linea dura sull'occupazione abusiva di suolo pubblico. Si tratta di sei provvedimenti erogati dall'amministrazione comunale nei confronti di altrettanti gestori che avevano già ricevuto una sanzione per occupazione abusiva e che sono stati scoperti a reiterare l'abuso.



La chiusura è disposta per tre giorni consecutivi. Il comune non rende noti i nomi delle attività che vengono chiuse temporaneamente ma rilascia solo gli indirizzi. Dal 21 al 23 di agosto scatterà il provvedimento per due esercizi: uno di via Pietro Colletta e uno di via Vittorio Emanuele III. Nei tre giorni dal 28 al 30 di agosto, invece, saranno costretti a restare chiusi quattro locali: due si trovano in via Partenope, uno ai Gradoni di Chiaia e un altro in Vico della Quercia.