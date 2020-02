Dissesti, buche, pericoli sulle strade cittadine. Disagio e preoccupazione per tanti, specie per chi è alla guida col rischio di danneggiare il proprio veicolo. Particolare la vicenda di via Immacolata Concezione, nel centro storico di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, dove è stato realizzato un intervento parziale dopo la grossa voragine creatasi tempo fa.



Nei mesi scorsi, infatti, una parte del manto stradale era venuta giù dopo aver già mostrato da tempo evidenti segni di cedimento. La voragine si aprì al passaggio di una automobile guidata da una ragazza della zona rimasta intrappolata per diversi minuti nell'abitacolo. Prima ancora di questo episodio, però, i residenti avevano scritto agli organi competenti per un intervento utile a scongiurare il pericolo per pedoni a autisti. Richieste inascoltate fino al cedimento.

A distanza di settimane dallo sprofondamento della strada gli operatori del Comune sono intervenuti colmandolo con terreno e cemento. E dopo molti giorni la situazione è invariata, ancora caratterizzata da degrado e pericoli. La rete arancione installata in estate è divelta, ormai inutile. A questa si aggiungono alcuni pezzi di legno e sporcizia varia. Persiste il pericolo visto che il manto stradale non è stato ripristinato a dovere.

Nonostante ciò il passaggio di veicoli - anche auto e furgoni, quindi mezzi pesanti - è continuo. I residenti sono convinti che la carreggiata continuerà a cedere perché non è stato risolto il problema principale, ovvero il continuo scivolamento del materiale sottostante. Nell'indifferenza di molti qualcuno specifica di aver segnalato ancora ma senza aver ottenuto alcun riscontro finora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA