Salvaguardia risorse idriche: ecco il progetto Arthur D.Little

La società di consulenza Arthur D.Little supporterà l’Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale come partner in un innovativo progetto di gestione integrata e sistemica della risorsa idrica, a beneficio del benessere collettivo e della salvaguardia dell’acqua. La realizzazione del progetto rende possibile effettuare la valutazione dei potenziali pericoli naturali ed antropici dell'idro-struttura del Terminio Tuoro, nonché l'individuazione delle misure necessarie per mitigare criticità e rischi, assicurando la difesa del patrimonio idrico e la tenuta sociale.

Il progetto è stato presentato oggi a Napoli, nel convegno «Strumenti istituzionali, tecnico-scientifici, gestionali e progetti specifici a supporto di una politica ambientale, economica e sostenibile del Bene Acqua», alla presenza delle istituzioni nazionali (Ministero dell’Interno e Ministero dell’Ambiente) e regionali (Regione Campania e Regione Puglia).

Adl, leader in materia di innovazione tecnologica, data management e gestione di progetti complessi, da sempre impegnata in una stretta e proficua collaborazione con la comunità scientifica e nel mondo della ricerca operativa, ha svolto un ruolo chiave nel progetto come «program manager» alla guida del processo di trasformazione, coordinando le varie competenze degli attori presenti al tavolo, supportando attivamente l’Autorità di Bacino nel raccogliere e rendere fruibili dati, informazioni e conoscenze vitali per l’Osservatorio Permanente delle Acque, e affiancando il personale dell’Autorità nel percorso di crescita e formazione all’utilizzo dell’infrastruttura tecnologica, delle piattaforme realizzate e degli strumenti di fruizione delle informazioni disponibili.

«In questo percorso sono state coinvolte competenze estremamente variegate, che hanno reso possibile la realizzazione di un progetto senza precedenti,» afferma Saverio Caldani, Amministratore Delegato di Arthur D.

Little, «È propria del Dna di Arthur D. Little la ricerca di quegli strumenti che mettano l’innovazione tecnologica, il data management e la governance dei progetti complessi al servizio di un progresso sostenibile.»

Nell’ambito dello sviluppo del progetto, Adl ha implementato un’app di «Geotagging» a servizio dei cittadini, per consentire a chiunque voglia esercitare il proprio diritto di cittadinanza attiva di segnalare eventuali situazioni di illegalità come discariche abusive, pozzi impiegati in maniera impropria, sversamenti abusivi; le segnalazioni recepite dall’app, che nasce con lo scopo di dare forma attuativa all’obiettivo di miglioramento degli indicatori di Legalità sul territorio, saranno gestire in linea con la normativa vigente.