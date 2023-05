Napoli, sequestrato laboratorio artigianale non a norma in zona San Lorenzo: all'interno merce contraffatta

Agenti della polizia municipale e dell'unità operativa Tutela ambientale e investigativa centrale, hanno controllato un laboratorio artigianale per la produzione di borse in pelle, sito in un terraneo all’interno di un palazzo di via Oronzo Costa.

L’attività condotta da un cittadino napoletano è risultata priva di autorizzazione amministrativa e sanitaria e dedita alla produzione di prodotti contraffatti e allo smaltimento illecito degli scarti di lavorazione costituenti rifiuti speciali.

Durante il controllo, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una pistola semiautomatica a salve priva di tappo rosso obbligatorio. I caschi bianchi hanno messo sotto sequestro il locale e hanno sequestrato la merce contraffatta, i macchinari, i vari punzoni di noti marchi utilizzati per la produzione delle borse contraffatte, i rifiuti speciali generati dal processo di lavorazione e la pistola.

Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria.