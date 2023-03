Napoli, la serrata dei commercianti di via dei Tribunali: negozi chiusi per 10 minuti

Chiuderanno per 10 minuti in via dei Tribunali i negozi del centro storico. Una serrata che, giovedì, servirà a dare voce ad una protesta dettata dal malcontento generale. «Aggressioni e furti oramai sono all'ordine del giorno - reclama il consigliere municipale Michele Tortora - e i commercianti sono tutti concordi ad avviare una protesta di massa».

Per Tortora «turisti e cittadini, devono essere tutelati ed è necessario che vi siano maggiori controlli delle forze dell'Ordine soprattutto in un momento in cui la nostra città è diventata una delle mete turistiche più ambite».

Proprio qualche settimana fa, in via Duomo, il figlio del consigliere Tortora fu aggredito e derubato del suo cellulare. Per i commercianti si avvia un’ondata criminale senza precedenti a discapito soprattutto dei visitatori.

«Questore e prefetto – reclamano gli esercenti – devono intervenire e mettere in piedi un piano d’intervento per fermare la criminalità. Occorre irrobustire la rete di videosorveglianza e una maggiore presenza di agenti sul territorio. I numerosi furti e le rapine che si stanno registrando vanificano i benefici portati dal turismo in crescita».