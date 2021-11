Napoli, svastiche e oscenità sull'obelisco di piazza del Gesù.«Che venga ripulito quanto prima»

A Napoli purtroppo anche la Guglia dell’Immacolata collocata a piazza del Gesù Nuovo è stata colpita dal “virus” del vandalismo, diventato una vera e propria piaga per la città. Infatti, come molti cittadini segnalano al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, le colonnine del basamento dell'obelisco barocco sono state ricoperte di scritte che propongono svastiche, volgarità, annunci sessuali e testimonianze varie.

«Chiediamo di che venga ripulito il basamento dell’obelisco dell’Immacolata o che ci venga dato il permesso di farlo a privati. Nel corso dei ultimi mesi abbiamo realizzato un dossier sui monumenti napoletani colpiti dal degrado e dall’inciviltà, affinché si studino e si mettano in atto una serie di interventi di manutenzione di restauro ad opera della Soprintendenza che, troppo spesso, gira la testa dall’altra parte per non affrontare certe problematiche».

«Seppure i monumenti e gli edifici storici siano elementi imprescindibili per la salvaguardia della nostra cultura, i vandali e gli incivili, da un lato, e l’incuria amministrativa, dall’altro, stanno mettendo in serio pericolo il nostro patrimonio artistico e storico e quindi la nostra stessa identità, e bisogna tenere conto del fattore turismo che non è certo di poco conto». Queste le parole del consigliere Borrelli.