Nennella, incendio nel nuovo ristorante di piazza Carità a Napoli: corto circuito dalla friggitrice

Fumo e un principio di incendio nelle cucine della nuova sede della trattoria napoletana Da Nennella. È successo intorno alle 17.30 di oggi nei locali in piazza Carità che ospiteranno la nuova veste dello storico ristorante, per il quale era stata prevista e annunciata sui social l'inaugurazione domani, 5 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e la polizia di Stato, accertando che la natura dell'incendio fosse incidentale, provocata da un corto circuito di una friggitrice.

A parte la paura per la grande quantità di fumo che ha invaso i locali e la strada, non è stato registrato alcun ferito e non ci sono al momento variazioni sui programmi previsti per la nuova apertura di domani.