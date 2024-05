Federica Pellegrini: «Diventare mamma è scioccante e comporta rinunce, ma poi è tutto bellissimo. Mi mancano le gare»

La prima festa della mamma per Federica Pellegrini. Da qualche mese ha messo al mondo la sua prima figlia, Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta. Un cambio di vita drastico per lei che ha messo sempre il nuoto al primo posto e ha allargato la famiglia solo dopo l'addio alla vasca. «Una rivoluzione. Adesso sto ritrovando il ritmo di normalità - ha detto a L'Arena - ho scelto di allattare Matilde a richiesta e i primi due mesi sono stata praticamente a sua completa disposizione, anche perché non ha avuto gli orari canonici e mangiava molto più della norma, cosa che fa tuttora. Però con l'aiuto di mamma riesco ogni tanto a lavorare, a staccare per i miei impegni di lavoro, accompagnata da lei o Matteo, e da Matilde. E ogni tanto posso farmi qualche nuotata in piscina».

Federica Pellegrini: diventare mamma uno choc

La Divina parla poi della paura di diventare mamma, che attanaglia molte donne prima di dare alla luce un figlio: «Non deve essere un timore, inevitabili le rinunce se si vuole essere madre, bisogna adeguarsi ad un cambiamento sostanziale della vita almeno per un periodo di tempo.

Bisogna sentirsi pronte e io lo ero, anche se nel momento in cui si realizza il cambiamento è un po' scioccante all’inizio, ma poi tutto è bellissimo».

Nella sua nuova vita c'è spazio anche per un pizzico di nostalgia: «Mi mancano le gare, mi manca l’adrenalina. Però so che adesso non potrei gareggiare ai livelli che ho lasciato nel 2021 quindi va benissimo così. Sono super soddisfatta del mio percorso sportivo».