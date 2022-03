Nola in marcia per la pace, centinaia in piazza Duomo

In centinaia si sono dati appuntamento a piazza Duomo per dire no alla guerra in corso in Ucraina. Per dire no alle bombe, alla tragedia dei bimbi che soffrono e di quelli che non ce l'hanno fatta. Associazioni, scuole, ordini professionali hanno risposto presente all'iniziativa promossa dal Lions club "Ottaviano Augusto", presieduto da Amalia Auriemma e dal Rotary Nola - Pomigliano d'Arco con il presidente Giuseppe Fontanarosa. Folta la presenza degli alunni delle scuole del territorio come l'istituto comprensivo Bruno - Fiore, il liceo Carducci, il Masullo - Theti, il liceo Medi, il Costantini ed il Cozzolino D'Avino. Sentita la partecipazione dei più piccoli che hanno fatto sentire forte la propria voce contro un conflitto che provoca paura e tristezza: "Mai avremmo pensato di poter vivere ciò che leggiamo sui libri di storia e che pensavamo appartenesse al passato".

