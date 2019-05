Lunedì 27 Maggio 2019, 01:47

Lite in famiglia a Marano si trasforma in tragedia. Un uomo, Antonio Capuozzo, 45 anni, è stato ferito mortalmente dal fratello al culmine di un violento diverbio. I fatti nella tarda serata nella zona di via Sconditi, in pieno centro cittadino. Sul posto i carabinieri della locale compagnia, diretta dal capitano Gabriele Lo Conte, e due ambulanze. La vittima sarebbe stata accoltellata dal fratello, rimasto anch'egli ferito in alcuni punti del corpo.