Piazza Garibaldi a Napoli, volontari in azione per ripulire l'anfiteatro discarica abbandonato da un mese

Dove non arrivano le istituzioni, come sempre, arriva la buona volontà dei volontari. Ieri sera i ragazzi del gruppo Wau Napoli sono intervenuti per porre fine, o almeno per mettere un freno, al vergognoso degrado dell'anfiteatro di piazza Garibaldi, sito che da oltre un mese aspettava di essere ripulito e che si stava trasformando in una vera e propria discarica. I giovani volontari, armati di scope, guanti e sacchi, hanno rimosso una enorme quantità di rifiuti che si erano accumulati nel tempo e che testimoniavano come l'anfiteatro sia ormai diventato un enorme bivacco a cielo aperto dove si accampano ogni giorno decine di senza fissa dimora.

Nelle scorse settimane più volte i residenti avevano fatto sentire la loro voce per chiedere al Comune di Napoli di intervenire per porre fine allo scempio.

Risposte zero. E così i volontari si sono rimboccati le maniche e si sono sostituiti, sia pure per qualche ora, agli operatori ecologici-fantasma che avrebbero il compito di tenere pulito l'anfiteatro e la piazza. A causa della grandissima quantità di rifiuti presenti non è stato possibile, in una sola sera, ripulire tutto, sarà quindi necessario un secondo intervento, già programmato dai volontari di Wau Napoli per martedì sera.

La pagina social dei volontari è stata letteralmente presa d'assalto da decine di napoletani che hanno voluto ringraziare i volontari per il loro intervento, postando foto di altre zone della città - una su tutte piazza Cavour - che versano in condizioni di degrado simile, se non addirittura peggiore. Naturalmente non sono mancate le polemiche e le dita puntate contro le istituzioni cittadine che secondo molti stanno dimostrando una colpevole inerzia sul fronte della manutenzione urbana e del mantenimento del decoro delle strade. Moltissimi, infatti, pur plaudendo alla lodevole iniziativa dei volontari di Wau Napoli hanno sottolineato come il tenere pulite le strade e le piazze sia preciso compito dell'amministrazione comunale, specie se si considera il recente - e maldigerito - aumento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anfiteatro di piazza Garibaldi, inaugurato nell'ormai lontano 2019, è da sempre uno dei punti caldi della piazza. Fin dalla sua inaugurazione non praticamente mai stato utilizzato per le finalità per cui era stato progettato, limitandosi ad essere nient'altro che un enorme catino grigio utilizzato come bivacco improvvisato da parte dei tantissimi extracomunitari che frequentano la zona. Tantissime le polemiche da parte dei napoletani che accusano le amministrazioni che si sono succedute negli anni di aver creato nient'altro che una ennesima cattedrale nel deserto, costruita a caro prezzo e destinata ad essere preda di quel degrado inarrestabile fotografato ogni giorno da migliaia di turisti e che ormai rappresenta una triste caratteristica della piazza più importante della città.