Sclerosi sistemica, il Policlinico Vanvitelli dedica una giornata all'informazione

Il Policlinico Vanvitelli apre le porte e dedica una giornata all'informazione e alla diagnosi precoce della sclerosi sistemica. L'appuntamento è per sabato 14 maggio presso l'Uoc di reumatologia negli edifici di Cappella Cangiani dove sarà possibile sottoporsi all'esame diagnostico per valutare e rilevare il fenomeno di Raynaud. È necessaria la prenotazione. La giornata è promossa dalla lega italiana sclerosi sistemica. La giornata sarà anche l'occasione per inaugurare la stanza dedicata esclusivamente alla terapia infusionale dei pazienti sclerodermici.

«La donazione di quattro poltrone infusionali per l'allestimento della stanza, grazie alla lega italiana sclerosi sistemica, testimonia - dice Giovanna Cuomo, sclerodermologa dell'Uoc di reumatologia del Policlinico Vanvitelli - la necessità di ampliare il servizio di presa in carico dei pazienti in cura nella nostra azienda ospedaliera che rappresenta il primo centro di terapia regionale per numero di persone seguite». Il fenomeno di Raynaud può essere il campanello d'allarme anche della sclerosi sistemica progressiva, chiamata anche sclerodermia, malattia rara del tessuto connettivo che colpisce in Italia oltre 25mila persone. In Campania conta un'incidenza di patologia tanto elevata che la sclerosi sistemica si attesta al quinto posto nella classifica generale delle malattie rare sul territorio regionale.

«Le attività sulla persona che la lega italiana sclerosi sistemica persegue - sottolinea Manuela Aloise, presidente dell'associazione - sono il risultato della sinergia con le diverse realtà nazionali e territoriali che riescono ancora a mettere al centro i bisogni della persona». L'Iniziativa di Ospedale Aperto è promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica APS e si avvale del patrocinio della Regione Campania, della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, del Comune di Napoli, Federfarma Napoli, Cittadinanzattiva Campania e Associazione Italiana Donne Medico.