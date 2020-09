Ponticelli, verde nel degrado: ultimo intervento prima del lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Degrado senza fine in diverse zone di Ponticelli. Le numerose aiuole che insistono lungo le strade del quartiere nella periferia orientale di Napoli sono in difficili condizioni da tempo: da elemento di decoro a triste simbolo dell'abbandono dell’intera periferia.In numerosi punti del quartiere non si registrano interventi dal periodo precedente al lockdown imposto per la diffusione del coronavirus. Ciò, in particolare, si registra tra le strade del centro storico di Ponticelli, come a ridosso della biblioteca comunale o di altri edifici pubblici. Difficile programmare le azioni dei pochi giardinieri a disposizione delle amministrazioni comunale e municipale, nonostante l’arrivo dei dispositivi di protezione. Numeri ridotti all'osso, mezzi inadeguati e nessun programma per le operazioni di manutenzione e pulizia del verde dell’intero quartiere dove sono centinaia gli spazi di verde orizzontale del tutto abbandonati. In molti casi le erbacce impediscono anche il semplice passaggio dei pedoni e sono ormai covi di insetti e ratti. Un vero e proprio disagio per i residenti, specie per le zone in cui le aiuole sorgono nei pressi delle abitazioni.Non va meglio per i cortili delle scuole. Nonostante il ritorno in aula sia ormai prossimo sono numerose le aree esterne ai plessi del quartiere di Napoli Est che risultano in pessime condizioni: impossibile utilizzarle in un periodo nel quale è opportuno evitare pericolosi assembramenti in spazi al chiuso.Indispensabili interventi anche nei diversi parchi della periferia orientale. A partire dal De Simone di Ponticelli , emerge la necessità di interventi costanti per aiuole, alberi, sentieri e altre aree utili a garantire decoro e sicurezza ai numerosi frequentatori. I parchi risultano ancora chiusi per mancanza di adeguata manutenzione.