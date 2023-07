L'ipotesi è utilizzo illecito di corrente elettrica. Un reato per il quale, per ovvi motivi, dovranno essere accertate le eventuali responsabilità di Ciro Scognamillo, 48 anni, titolare della pasticceria Poppella al Rione Sanità. La notizia è stata diffusa ieri, quando i carabinieri della stazione Napoli Stella, dopo una segnalazione dell'Enel sono intervenuti nel laboratorio dell'imprenditore al civico 2 di via Mario Pagano. Al momento di fronte a quanto accaduto due giorni fa (l'accertamento di militari e tecnici è avvenuto mercoledì mattina), il maestro pasticcere noto per il fiocco di neve, dolcetto tipico che richiama avventori da ogni parte del mondo, preferisce mantenere il massimo riserbo. In attesa di dimostrare la sua estraneità a quanto gli viene contestato sia per la posizione amministrativa che per eventuali (va sottolineato) profili penali. Il proprietario della storica azienda nata nel 1920 in via Arena Sanità, dove oggi al civico 24 oltre al bar-pasticceria ha sede la gelateria, si dice convinto della propria condotta e fiducioso che tutto si risolverà, come fanno sapere dal suo staff. Anche alla luce delle tante battaglie per la legalità portate avanti nel quartiere e per le numerose iniziative di solidarietà sostenute in questi anni a favore delle persone più svantaggiate.

Residenti e turisti incuriositi da quel via vai di gente di fronte alla scuola Angiulli, non avrebbero mai immaginato che a essere passato al setaccio fosse uno dei locali dell'imprenditore più amato nel quartiere. Per l'intera giornata di mercoledì i carabinieri della stazione Napoli Stella guidati dal capitano Marzia La Piana e i tecnici dell'Enel hanno effettuato controlli nel laboratorio di Poppella in via Mario Pagano al Rione Sanità. Nel corso degli accertamenti è stata constatata una manomissione dei contatori e del lettore di potenza. A quel punto i controlli sono stati estesi anche nel punto vendita dell'azienda in via Arena Sanità, dove sono state constatate le stesse manomissioni, che hanno infine portato i militari dell'Arma a denunciare per furto aggravato il titolare dell'attività. Appena un giorno prima ossia martedì nella rinomata pasticceria, famosa per il fiocco di neve, era arrivato l'attore hollywoodiano Robert De Niro, in vacanza in Italia, con tanto di selfie e autografi finali. Sui canali social del maestro dell'industria dolciaria era stata infatti postata la foto dell'attore con il titolare e il dolcetto simbolo della pasticceria.

Nati come venditori dei famosi pagnottielli, gli Scognamillo sono una famiglia storica di imprenditori della Sanità. Ciro, oggi 48enne titolare del bar-pasticceria a cui di recente si è aggiunta la gelateria in via Arena Sanità, era un ragazzino quando effettuava consegne a domicilio del tipico panino caldo ripieno di salumi, uova e formaggio. Poi crescendo la scalata nel quartiere, dove ha aperto il punto vendita famoso per il fiocco di neve, che attira una clientela che arriva non solo da Napoli, ma da tutti i quartieri della città. Oltre naturalmente ai turisti che, venendo a far visita a chiese, catacombe e monumenti, fanno tappa da Poppella. La notizia del blitz di due giorni fa ha fatto il giro dei social, dove l'imprenditore ha profili da migliaia di follower. Ma soprattutto il pasticcere è noto per le diverse battaglie intraprese nel corso degli anni per il ripristino della legalità nel quartiere. A lui (ed altri imprenditori) si deve l'installazione luminosa che campeggia da via Arena Sanità fino all'altezza di Palazzo Sanfelice che richiama i versi della celebre Napule è di Pino Daniele; o i dissuasori e le fioriere contro la sosta selvaggia dei veicoli nella stessa strada. O ancora il proiettile babà, la risposta dolce che Ciro volle creare nel 2017, dopo che la criminalità sparò contro le vetrine del suo negozio. Note sono anche le tantissime iniziative di beneficenza dell'imprenditore a favore di chi vive ai margini come detenuti, senza tetto e bimbi ricoverati come quelli del Santobono-Pausilipon.