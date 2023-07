Robert De Niro a Napoli, visita al tesoro di San Gennaro

Napoli si riconferma la meta turistica più scelta da tutto il mondo e, tra i tanti turisti, quest'anno anche Robert De Niro ha scelto la città partenopea per godersi un meritato relax in compagnia della sua famiglia. La sua ultima visita nel territorio campano risale al 2005 e, dopo 18 lunghi anni, De Niro ha scelto di fare un nuovo tour speciale per le bellezze del centro storico di Napoli e della costiera amalfitana. Passando da Concettina ai Tre Santi nel Rione Sanità per assaporare una gustosa pizza e dalla famosa pasticceria di Poppella, fino alla visita inaspettata al Tesoro di San Gennaro nel pomeriggio di martedì 25 luglio.

Accompagnato nel tour da Chiara della Noce, guida turistica dello storico complesso museale, ha iniziato la sua visita della Real Cappella del Tesoro, un gioiello di arte barocca per la città di Napoli al cui interno sono custodite le ampolle con il sangue di San Gennaro ed il busto contenente le ossa del Santo. Inoltre, il museo, ospita una vasta e tra le più grandi collezioni di argenti al mondo. L'attore hollywoodiano ha poi avuto modo di apprezzare ed ammirare incredibili capolavori come la Mitra, la Collana di San Gennaro e numerosi oggetti in oro, argento e bronzo oltre a pietre preziose che narrano cinquecento anni di storia e donazioni legate indissolubilmente a Napoli e al suo Santo Patrono.

De Niro è in Campania dal 24 luglio, giorno in cui era stato avvistato, sempre in compagnia della sua famiglia, presso il ristorante Lo Scoglio, a Nerano, meti di attori e cantanti da tutto il mondo.

Qualche giorno prima di giungere in territorio partenopeo, infatti, l'attore newyorkese si trovava in Sicilia a bordo del suo yatch per una vera e propria crociera nelle splendide coste del nostro Paese.