Posillipo, nonno infastidito da una festa scende in strada con la pistola

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della stazione di Posillipo sono stati allertati da una segnalazione di disturbo alla quiete pubblica.

A richiedere l’intervento per schiamazzi un uomo di 70 anni, condomino di un palazzo in via Scipione Capece. I militari hanno scoperto che il frastuono proveniva da una festa di compleanno e hanno poi accertato che lo stesso 70enne, poco prima del loro arrivo, era sceso in strada portando una pistola.

Quando hanno perquisito la sua abitazione hanno scoperto che in una cassaforte era custodita una revolver clandestina, con matricola abrasa. Con l’arma sono state trovate anche 68 cartucce calibro 38 e 17 calibro 7,65.

Il 70enne è stato denunciato per porto e detenzione di arma clandestina, sequestrati pistola e proiettili.