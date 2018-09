Pozzuoli, rapina una farmacista e la minaccia col coltello: denunciato dalla polizia

Una volante del Commissariato di polizia di Pozzuoli, poco dopo le 12.00 di ieri, mentre era impegnata nel controllo del territorio, è stata avvicinata da un cittadino in via Sacchini, che riferiva di una rapina che si stava svolgendo in una farmacia poco distante. Prontamente i poliziotti hanno raggiunto l’esercizio commerciale. La titolare, ancora spaventata, ha raccontato ai poliziotti che pochi istanti prima un uomo, dopo aver ricevuto un prodotto come da prescrizione medica, si era rifiutato di pagare la differenza e tentava di allontanarsi.



La farmacista ha quindi seguito l’uomo, bloccandolo sull’uscio al fine di farsi pagare. L’uomo di risposta l'ha afferrata per un braccio, l'ha strattonata e gli ha mostrato un coltello che teneva con sé. La donna impaurita ha desistito. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti, hanno rintracciato e bloccato l’uomo, un 50enne di Pozzuoli con precedenti di Polizia, in Via Pergolesi. L’uomo è stato trovato in possesso di due coltellini, sottoposti a sequestro. Il cinquantenne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina impropria e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Sabato 1 Settembre 2018, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA