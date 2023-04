È scomparsa ieri a Roccamonfina Maria Nicoletta, la prima farmacista - codice dell'Ordine 00247 del 7 aprile 1951 - della provincia di Caserta. È finita alla veneranda età di 98 anni, dall'alto di una mirabile lucidità che sino a pochi mesi fa le faceva ancora raccontare di come il padre avesse deciso, in un tempo lontano, di trasferire la sua attività di farmacia dalla sede deputata di Mondragone a quella definitiva di Roccamonfina. Da un litorale ancora incerto, era l' immediato dopoguerra, si preferiva scegliere un approdo economicamente più solido come il territorio roccano. Ed a Roccamonfina, dai primi anni Cinquanta, Maria Nicoletta, una figura di donna al comando di questi e di altri tempi, dagli scaffali in legno delle sue preparazioni galeniche e della sua farmacia iconica, avrebbe condiviso la vita con il marito Andrea Maccarone, l'illustre medico di paese, uno dei pochi reduci della retata dei nazifascisti del settembre 1943, scomparso nel 2015, ed i tre figli Giovanna - madre del sindaco Carlo Montefusco - Angelo e Antonella. Le esequie avranno luogo oggi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Roccamonfina, alle ore 10,30. L'intera comunità si stringe intorno a una famiglia apprezzata e stimata: in tanti anni Maria Nicoletta ha messo la sua professionalità a disposizione di diverse generazioni, non solo di roccani.