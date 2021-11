Pozzuoli, sciame sismico avvertito dalla popolazione

«Terza scossa nel giro di pochi secondi - zona solfatara». Si rincorrono, ancora su Facebook, le segnalazioni circa uno sciame sismico in corso stasera, a Pozzuoli, nei Campi Flegrei.

«Via solfatara avvertite», «Sentite tre via vecchia delle vigne», «leggera via Vigna», «Via napoli si è sentita», «Sentite parco Bognar», «due boati...pensavo che erano tuoni». Lo sciame sismico, registrato dall'Osservatorio Vesuviano, intorno alle 22, dai primi rilevamenti, non avrebbe superato la magnitudo 1 della scala Richter, tuttavia le scosse, carattetizzate da bassa profondità - «Solo una è stata rilevata di 0.5 ma ad una profondità di 400 metri», preoccupano non poco la popolazione.