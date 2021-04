Per il primo maggio cornetti e brioche ai vaccinati e somministrazioni anche domenica 2. Sono le due belle notizie di questo fine settimana che arrivano dal Centro Vaccinale Villa Cerulli di Massa Lubrense. Grazie alla disponibilità di personale sanitario e di vaccini del distretto sanitario 59 dell’Asl Napoli 3 Sud si vaccinerà per la prima volta anche di domenica.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Dove si fanno i vaccini in Campania? Gli over 50 convocati alla... L'EPIDEMIA Vaccini, superata quota 500 mila in 24 ore. «Ma ora le aziende...

A questo si aggiunge l’iniziativa della Cooperativa Prisma, affidataria della struttura comunale di Villa Cerulli, che offrirà a tutti i vaccinati ed al personale sanitario nel fine settimana cornetti e brioche prodotti nei laboratori della stessa struttura di via Reola.

«Ringrazio di cuore la direttrice del distretto sanitario Grazia Formisano per aver dato al centro vaccinale di Massa Lubrense risorse umane e vaccini per essere aperti questa domenica - sottolinea il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli -. Speriamo che questo possa essere solo l’inizio di un nuovo corso. Sono grato anche al presidente della copperativa Prisma, Michele De Angelis, per la sensibilità dimostrata con questa bella iniziativa di offrire ai vaccinati ed a tutto il personale impegnato a Villa Cerulli in questo fine settimana cornetti e brioche. Due belle notizie per i nostri concittadini e per la rinascita del nostro territorio da questa brutta pandemia».