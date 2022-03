Asl Napoli 3 Sud, contratti precari fino a giugno: «Sembra il gioco delle tre carte»

«A noi l’effimera soddisfazione ancora una volta di aver visto giusto, al presidente De Luca l’onere di farsi rispettare, perché le asl continuano a decidere come meglio credono sulla pelle delle migliaia di precari della sanità, come ha fatto il direttore generale della asl Napoli 3 Sud nonostante la Regione abbia spifferato ai quattro venti una volontà diversa». Lorenzo Medici, leader della funzione pubblica della Cisl della Campania, è su tutte le furie. «Siamo da mesi – dice – mobilitati, con manifestazioni pubbliche, presìdi, sit-in e stati di agitazione per far sì che gli oltre sei mila lavoratori della sanità in scadenza di contratto tra marzo e giugno 2022 ottengano la proroga fino al 31 dicembre, e raggiungano i tetti di presenza di 18 mesi di lavoro imposti dal governo per la stabilizzazione.

E quando finalmente De Luca mostra di accogliere la nostra proposta con una circolare di fine anno scorso, ribadita in questi giorni, registriamo che le asl fanno diversamente, nascondendosi dietro . Sembra il gioco delle tre carte. Il vertice ordina di assumere, i direttori generali dicono di dover stare nei limiti della capacità assunzionale. E ognuno raggiunge il suo risultato, De Luca che si fa paladino di una decisione a cui nessuno dà seguito, le aziende che si nascondono dietro la legge. E i precari ne pagano le conseguenze. Se non fossimo in Campania, dove queste cose negli ultimi anni accadono spesso, ci sarebbe da chiedersi: ma viviamo nella repubblica delle banane?». Il sindacato mette sotto accusa la delibera di Sosto che ha prorogato al 30 giugno, anziché a fine anno, 462 infermieri in scadenza prima di questa data e 155 tecnici ed operatori sociosanitari, mandando a casa 315 operatori informatici che sono stati utilizzati fino ad oggi per fare oltre mille vaccini al giorno nei centri di Nola, San Paolo Belsito, Marigliano, Somma Vesuviana e Roccarainola.