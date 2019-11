Carne, patatine e panini ammuffiti: chiuso un pub a Napoli Est

Tre frigoriferi pieni di cibo scaduto, ammuffito e conservato in cattive condizioni. Erano i panini, la carne e le patatine da destinare ai clienti del pub che i poliziotti municipali dell'Unita' operativa San Giovanni, Barra e Ponticelli hanno chiuso e posto sotto sequestro a Napoli est.

LEGGI ANCHE Pesce avariato in cella frigorifera, 500 chili sequestrati a Ischia

I blitz degli agenti comandati da Enrico Fiorillo, hanno stanato anomalie e abusi nel commercio di alimentari, sanzionando diversi commercianti per un totale di oltre 15000 euro di multe e 600 chili di frutta e verdura sequestrati. Gli alimenti esposti all'esterno dei negozi, non erano conservati in maniera adeguata per preservarli dagli agenti atmosferici e dai rischi igienico - sanitari e tre commercianti non avevano le autorizzazioni necessarie alla vendita su suolo pubblico.



LEGGI ANCHE Pompei, blitz nel noto ristorante dei turisti: sequestrati alimenti avariati



La scoperta più significativa dell'operazione dei poliziotti municipali è stata senz'altro la paninoteca in, dove i frigoriferi contenevano alimenti persino con la. In questo caso, oltre ai verbali per lo stato di conservazione del cibo e la mancata autorizzazione all'esercizio dell'attività, gli agenti hanno denunciato il proprietario della paninoteca alla Procura della Repubblica.

LEGGI ANCHE Choc nel Napoletano, a scuola cibo scaduto per bimbi di 4 anni

Infine, durante i controlli effettuati tra ieri e questa mattina, sono stati multati per «eccedenza di suolo» anche due rivenditori di alberi di Natale in via delle Repubbliche Marinare e via Argine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA