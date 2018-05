Lunedì 28 Maggio 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 09:59

MARANO - Banditi armati nuovamente in azione a Marano. Poco fa l'ennesimo colpo in via Giordano Bruno, dove una giovane donna, che era a bordo della sua autovettura, è stata avvicinata da due malviventi. I banditi le hanno puntato la pistola contro, intimandole di scendere dall'auto. I fatti si sono verificati intorno alle 7,30. I rapinatori sono riusciti a scappare, mentre alcuni residenti della zona hanno allertato le forze dell'ordine. È la terza rapina, nell'arco di una sola settimana, nella zona a ridosso tra via San Rocco, via Castel Belvedere e via Giordano Bruno. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia.