Rapine a Giugliano, alla sbarra la banda di minorenni

Inizierà il 19 luglio il processo contro la banda di rapinatori minorenni, il gruppo che nei mesi scorsi ha terrorizzato gli esercenti di Giugliano. Ai cinque minori, tutti residenti a Giugliano, difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Antonio Peluso, Antonio Gravante e Raffaele Pesce, sono contestate, a vario titolo, cinque rapine aggravate, porto e detenzione di armi, lesioni.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Movida a Napoli, 16enne accoltellato per una sigaretta negata finisce... L'ARRESTO Pompei, famiglia rom deruba 3 negozi in centro: bloccati dai vigili... IL CASO «Vandalizziamo il murale di Jorit»: insulti razzisti e...

I membri della baby gang, inoltre, sono ritenuti responsabili del pestaggio di un benzinaio di Giugliano avvenuto pochi mesi fa. Tutti i minorenni sono ritenuti responsabili di aver compiuto, in concorso tra loro, una o più rapine a mano armata in danno di esercizi commerciali del centro cittadino in un arco temporale di tre mesi, a brevissima distanza l’una dall’altra.