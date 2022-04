Sala slot abusiva sequestrata a Giugliano: uno dei titolari aveva il reddito di cittadinanza

Una sala giochi clandestina in via Barracano. Questa la scoperta dei carabinieri della stazione di Giugliano in Campania. All’interno di un locale su strada i militari hanno trovato 12 slot machine non collegate alla rete dei monopoli di Stato e completamente difformi dalla normativa. Nelle casse delle slots 504 euro ritenuti provento illecito. La sala improvvisata è stata sequestrata, i due titolari denunciati e sanzionati con multe salate. Uno dei due è risultato anche percettore indebito del reddito di cittadinanza.