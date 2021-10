San Gennaro Vesuviano: servizio straordinario di controllo del territorio, 118 persone identificate

Giovedì sera gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di San Gennaro Vesuviano in piazza Margherita, via Ferrovia, via Ottaviano, via Nola, via Napoli, via Ruocchi e via Mandrile.

Nel corso dell’attività sono state identificate 118 persone, controllati 64 veicoli e contestata una violazione del codice della strada per guida di veicolo con potenza superiore a quella consentita per conducenti al primo anno di rilascio della patente.