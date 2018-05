Giovedì 17 Maggio 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 12:24

CASORIA - Giornata di protesta in via Locatelli. Arriva anche a Casoria l'onda di licenziamenti nazionali per 315 addetti Fedex e 46 TNT. In Campania la presenza dell'azienda di logistica che si occupa di corriere merci è presente a Casoria, dove sono previsti 5 trasferimenti per la TNT, e a Teverola con 20 licenziamenti con conseguente chiusura della Fedex. Commenta Silvia De Micco della FILT Cgil: «A Casoria abbiamo 5 licenziamenti di cui 4 mascherati da improponibili trasferimenti. Abbiamo chiesto insieme a Filt Cisl e Uil Trasporti un incontro al Mise per il 25 maggio».Commenta Gaetano, uno dei dipendenti a cui è stato richiesto il trasferimento: «Da 25 anni lavoro in questa azienda e oggi mi chiedono di trasferirmi al Nord. Non possiamo permettere che la forza lavoro della Campania, le nostre esperienze e qualifiche vengano progressivamente trasferite al Nord, significherebbe la fine di un settore». Parallelamente anche gli ex dipendenti Carrefour hanno protestato al cantiere del nuovo ipermercato, chiedendo di essere riassorbiti.