Riapertura scuole a Napoli, assembramenti clamorosi agli ingressi: lo scaglionamento è un flop

Secondo turno di ingresso alla scuola Poerio. Orario 13.10 e 13.20. questa è la situazione. Ressa all'ingresso, folla di genitori, distanziamento sosciale non rispettato. È andata così in moltissime scuole questa mattina. E non può andare avanti oltre.

Le regole ci sono. Ma non vengono rispettate. Un po' per la gioia per il rientro, un po' per il numero di alunni che deve entrare, anche scaglionado gli ingressi di 5 minuti uno dall'altro non basta ad evitare il caos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA