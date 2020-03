Coronavirus, un altro morto a Cardito: è un 71enne, tampone post-mortem

LEGGI ANCHE

Secondo decesso per coronavirus a Cardito,. All'uomo, un settantunenne della zona, è stato effettuato un tampone dopo il decesso avvenuto venerdì scorso in ospedale.. Alle 3 del mattino è arrivata la comunicazione al primo cittadino, attivando il protocollo di isolamento per i familiari.«La giornata si apre con una terribile notizia, l'Asl mi ha appena comunicato che un tampone effettuato post mortem ad un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus. La famiglia della persona deceduta è stata posta in isolamento. Questo lutto ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il Paese sta vivendo. Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio forte di tutta la comunità di Cardito. Vi chiedo di ridurre al minimo gli spostamenti perché dobbiamo contribuire tutti a limitare il diffondersi del contagio».