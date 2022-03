I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Marzo, 26enne di Massa di Somma, già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato perquisito in Via Leopardi, tra i caseggiati popolari della “Cisternina”. Addosso 63 dosi di crack, 25 di cocaina e 7 di marijuana. Marzo è finito ai domiciliari, in attesa di giudizio.