Un operaio di Ercolano è stato investito e ucciso da un Suv a Scampitella, mentre stava lavorando in un cantiere per l’installazione della fibra ottica.La vittima,, aveva 52 anni. Da ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118. Alla guida del Suv un 40enne della zona, ancora sotto choc per quanto accaduto. Sono stati eseguiti tutti i rilievi sul luogo dell’incidente. Ascoltate alcune persone.