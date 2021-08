Una lieve scossa di terremoto di bassa magnitudo, si è verificata oggi nel pomeriggio intorno alle 16:50 con epicentro in mare, tra Lucrino e Baia, e una magnitudo di 2.2 come rilevato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

Il movimento tellurico è stato avvertito anche in altre località dei Campi Flegrei, da via Napoli a Pozzuoli ad Agnano Pisciarelli, come testimoniato anche da alcuni utenti sulla rete.