Sceneggiata per evitare la multa: chiama l'ambulanza, denunciato per procurato allarme

Lunedì 4 Giugno 2018, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 18:24

TORRE ANNUNZIATA - Con la revisione dell'auto scaduta, tenta di impedire ai carabinieri di stilare il verbale. Poi finge un'aggressione, chiama l'ambulanza e, alla multa, si aggiunge un denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, simulazione di reato, calunnia e procurato allarme. C'è anche questo nella maxi operazione di controllo effettuata durante l'ultimo weekend dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi.Passati a setaccio tutti i Comuni del Vesuviano: Torre Annunziata, Boscotrecase, Terzigno, Ottaviano e Boscoreale, con decine di segnalazioni, multe, denunce e sequestri di droga. A Boscotrecase è stato denunciato il 29enne di Trecase, che aveva provato ad evitare con una sceneggiata la contravvenzione.A Terzigno, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un 27enne che sabato, all’alba, ha urtato con la propria auto una vettura ferma: sottoposto a controlli, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,5 g/l. Un altro incidente si è verificato ad Ottaviano dove un 56enne ha tamponato un’auto e, bloccato dai militari, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico: è stato perciò denunciato.Sempre ad Ottaviano è stato denunciato un 30enne per resistenza e minaccia a un pubblico ufficiale: sorpreso alla guida del suo scooter benché avesse la patente revocata, nel tentativo di evitare la contestazione ha inveito contro i militari e li ha minacciati.A Boscoreale, invece, le denunce scattate sono 6. Un pregiudicato 36enne di Pompei era in possesso di 22 grammi di marijuana ed è stato denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio; un 25enne di Boscotrecase aveva eluso il foglio di via da Boscoreale; un 51enne guidava un’auto con patente revocata e con recidiva nell’ultimo biennio; un sorvegliato speciale 40enne è stato sorpreso alla guida di una monovolume con patente revocata; un 21enne di Terzigno sorpreso alla guida con tasso alcolemico di 1,9 g/l; e un 51enne, ai domiciliari, era uscito di casa fuori dall'orario consentito.Durante il servizio, che si è protratto per tutto il fine settimana, sono stati controllati 170 auto e scooter, identificate più di 300 persone, elevate 54 contravvenzioni al codice della strada, sottoposti a sequestro o fermo amministrativo 19 veicoli, ritirati 7 documenti di circolazione, sequestrati 56 pacchetti di sigarette di contrabbando, segnalati alla prefettura 8 giovani quali assuntori di cocaina, marijuana o hashish, controllati circa 200 pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari.