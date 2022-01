Trofeo Campobasso a Napoli, l'allenatore del circolo vela di Brescia trovato morto in un hotel sul lungomare

A seguito dell’improvvisa scomparsa di Claudio Brighenti, allenatore della squadra del Circolo Vela Toscolano Maderno, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio in un albergo del lungomare di Napoli, il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, hanno dichiarato concluso con un giorno di anticipo il Trofeo Marcello Campobasso 2022.

Pertanto, non si sono svolte le prove previste per giovedì 6 gennaio e la successiva premiazione. Una cerimonia di commiato, alle ore 10 sulla banchina del Circolo Savoia, ha chiuso idealmente la manifestazione.

A margine della stessa cerimonia, i presidenti Ettorre e Cattaneo della Volta hanno chiamato i vincitori della ventottesima edizione del Trofeo Campobasso per la consegna dei trofei. La manifestazione è stata vinta da Niccolò Pulito del Tognazzi Marine Village, secondo posto per il thailandese Weka Bhanubandh (Royal Varuna Yacht Club), terzo per Alessandro Maria Ricci (Lni Ostia).

Il Trofeo Unicef è andato a Filippo Noto (Società Canottieri Marsala) davanti a Vittoria Berteotti (Fraglia Vela Riva) e ad un altro thailandese, Master Kitchanasiri Tanvisit (Royal Varuna Yacht Club). Coppa Branko Stancic (al concorrente che arriva da più lontano) a Master Tanvisit Kitchanasiri, di Phuket (Thailandia); Targa Irene Campobasso (prima classificata femminile) a Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia); Targa Laura Rolandi (miglior Circolo) al Tognazzi Marine Village.