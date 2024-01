La truffa delle polizze vita: sei arresti tra Napoli e Roma, 39 indagati

La polizia ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, smantellando un’organizzazione criminale, che opera principalmente in Campania e nel Lazio, per aggredire le polizze assicurative del ramo vita di Poste Italiane S.p.a, ottenendo la riscossione fraudolenta al posto dei legittimi titolari.

Sei gli arresti in esecuzione della misura cautelare, tre gli arresti in flagranza di reato, avvenuti durante le operazioni di illecita riscossione delle polizze, 48 le perquisizioni complessivamente eseguite nel corso delle indagini e 39 le persone indagate.

L’operazione, chiamata “Insider” arriva a conclusione di una complessa e articolata indagine, condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica – Polizia Postale Lazio, coordinato dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e diretta dalla procura della Repubblica di Napoli. L’indagine, fa sapere la polizia, trae origine da alcune denunce sporte da ignari titolari di polizze del ramo vita di Poste Italiane S.p.a. e ha visto la collaborazione dell’ufficio Fraud Management della società, impegnato nelle indagini ispettive interne.