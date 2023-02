Ucraina, Santagada (Farmacisti) «Al fianco del console e del popolo»

«Vorrei ringraziare il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko, per l’ encomio alla professionalità e umanità dei nostri volontari del progetto “ Un Farmaco per Tutti”, ai quali va anche il mio omaggio e la mia gratitudine per la dedizione e l’impegno costante e ininterrotto anche nei due anni di lunga e difficile fase pandemica. La testimonianza e le belle parole del console sono la conferma che è riconosciuto il grande spirito di sacrificio e la volontà di fare, un merito che dal 2015 accompagna i volontari del progetto sempre in prima linea». Così Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli e assessore alla Salute del Comune di Napoli.

Santagada ha partecipato alla commemorazione a Palazzo Arlotta a un anno dall'invasione russa in Ucraina con il console generale della Repubblica di Bulgaria Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, coordinatore della Federazione nazionale diplomatici e Consoli esteri in Italia e con lo stesso console generale di Ucraina Kovalenko.