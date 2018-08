Vacanze napoletane, l’estate di chi resta in città

Domenica 5 Agosto 2018, 13:58

Con agosto ormai inoltrato è cominciato l’esodo dei napoletani verso luoghi di villeggiatura ameni in cui trascorrere le vacanze. Molti, però, per questa estate 2018 hanno preferito le vacanze a costo zero, restando in città e godersi le spiagge che Partenope ha da offrire. A loro si aggiungono tantissimi turisti provenienti da tutt’Europa e non solo. Solo sulla spiaggia di Mappatella, di fronte alla Rotonda Diaz, è possibile imbattersi in inglese, francesi, spagnoli e russi, tutti riuniti per condividere il mare che bagna Napoli. Un mare non proprio apprezzato da tutti, per la verità. Alcuni bagnanti si lamentano delle condizioni in cui versa la spiaggia, altri affermano che l’acqua sia piuttosto sporca. Ma quasi tutti sembrano essere disposti a chiudere un occhio in nome della tranquillità e del risparmio.