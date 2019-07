Napoli, i vigili bloccano la pulizia di un muro. Giornalista olandese: «Perché? La città è sporca, lo Stato non fa niente»

Martedì 16 Luglio 2019, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 22:16

Una troupe di una tv olandese venuta a Napoli per realizzare un servizio sull’associazione “Sii turista della tua città” si è trovata a documentare un episodio quanto meno singolare. L’intento del giornalista a capo della troupe era quello di raccontare le attività dei volontari dell’organizzazione, considerata un esempio da seguire per il suo impegno civile. E il filmato inizia con l’intervista a Luco De Martino, presidente dell’associazione, durante un giro in barca a largo del golfo di Napoli, che spiega la particolarità di una metropoli come quella partenopea: una realtà piena di contraddizioni, dove i ragazzi di “Sii turista della tua città” cerca di risvegliare i cuori e le coscienze dei loro concittadini.Poi la scena cambia, ci si sposta sulla terra ferma, dove la telecamera riprende i volontari impegnati nell’opera di riqualificazione della città. In particolare, in una strada del centro storico i ragazzi sono intenti a ripulire i muri da scritte vandaliche e il reporter olandese chiede di aggiungersi a loro. Allora Luca gli spiega che non deve strofinare, ma deve compiere gesti gentili e pazienti. Proprio in quel momento sopraggiunge una coppia di vigilesse, che ordina ai ragazzi di fermarsi: l’associazione non è autorizzata a svolgere quell’attività in quel luogo. Prima d’intervenire, bisogna essere autorizzati. Qualcuno spiega che sono consapevoli di quello che stanno facendo e che stanno usando prodotti idonei e di qualità, ma le due donne sono irremovibili. A quel punto interviene il giornalista, che incredulo e col suo italiano stentato chiede: «In tutta la città c’è graffiti, nessuno pulisce. C’è graffiti in tutti i posti e lo Stato non fa niente. Loro fanno qualcosa, perché tu dici che non può fare?». Intorno la gente applaude e gli grida bravo. Chissà se qualcuno avrà trovato il modo di fargli capire perché in una città in cui venditori e parcheggiatori abusivi spopolano le autorità fermano dei volontari intenti a offrire un servizio alla comunità.