Vincenzo Capuano, pizza con la frutta per Ferragosto ma i suoi follower non gradiscono

Vincenzo Capuano, pluripremiato pizzaiolo napoletano proprietario di cinque locali - tre a Napoli, uno a Pozzuoli e uno a Pompei -, ha postato sul proprio account Instagram un video che lo vede produrre una pizza molto particolare: una larga fetta circolare di anguria appoggiata su un impasto vuoto. Sopra il cocomero, frutta a volontà: è soltanto l’ultima delle sue trovate creative, una variante per omaggiare il Ferragosto che sa ovviamente di gioco.

I suoi follower non hanno tuttavia colto il senso della sua creazione: «Mamma che trash! Posso capire a lavorare frutta e verdura sulla pizza con tecniche e cotture diverse, ma una fella di cocomero di 250g (piena piena di semi) su un quarto di pizza, proprio no!», è il primo dei commenti sotto il reel. «Basta, ma proprio basta. Vai a prendere like dagli americani», insiste un altro utente. E in effetti, qualche commento è arrivato anche dall’estero: «Why do you do that?», chiede un ragazzo parigino che sul suo profilo si definisce “pizza lover”.

Non solo messaggi negativi, per fortuna del pizzaiolo imprenditore. C’è anche chi spera davvero di vederla sul suo menù - «Sul serio si può fare? Diventerebbe la mia preferita!», commenta entusiasta una donna - e chi gli concede la licenza creativa: «C’è chi può e chi non può. E @capvin può!».