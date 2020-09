Vomero, l'allarme dei residenti: «Manutenzione per gli alberi o faremo la fine di Posillipo»

A distanza di quasi una settimana dalla potente tempesta di vento che ha messo in ginocchio l'intera città, causando danni per migliaia di euro e il crollo di decine di alberi, il quartiere Vomero è ancora alle prese con una triste e dolorosa conta dei danni. Il quartiere collinare è stato uno dei più colpiti dalle raffiche di vento che hanno devastato il capoluogo partenopeo e, ovviamente, a farne le spese sono stati gli alberi sui quali da anni mancano interventi di manutenzione ordinaria e per i quali i residenti avevano più volte invocato interventi.

Via Luca Giordano, via Cimarosa, ma anche via Tasso o piazza Immacolata sono le strade dove si sono registrati i maggiori disagi. Ancora oggi i vigili del fuoco sono alle prese con gli abbattimenti degli alberi parzialmente divelti dalle raffiche di vento.



Con l'inverno ormai alle porte sono molte le preoccupazioni per la tenuta degli alberi, in particolare modo per le alberature ad alto fusto, quelle sui quali i mancati interventi di alleggerimento delle chiome fanno maggiormente sentire i loro devastanti effetti. Il timore dei cittadini del Vomero è di veder trasformate le bellissime passeggiate pedonali - via Scarlatti e via Luca Giordano in primis - in orribili "fotocopie" dell'ormai ex alberatissimo

«Purtroppo quella è la fine che rischiamo di fare se non si decideranno a intervenire sugli alberi - tuona Maria Teresa Ercolanese del Comitato Gazebo Verde - sono anni che anche dal punto di vista ufficiale, con mail e pec chiediamo al Comune di fare la sua parte sul fronte della manutenzione degli alberi. Quando ci rispondono, e non è scontato che lo facciano, ci dicono che non ci sono i fondi per la manutenzione. Di fatto hanno completamente abbandonato la questione, confidando sulla buona sorte e sulla resistenza degli alberi che, però, ormai stanno cominciando a cedere sotto l'effetto delle fortissime raffiche di vento. E' vero - prosegue l'attivista ambientalista - che siamo in un periodo storico di cambiamenti climatici, ma è altrettanto vero che le nostre istituzioni non possono barricarsi dietro i cambiamenti climatici per giustificare le loro inefficienze. Crediamo - la proposta del comitato Gazebo Verde - che sia arrivato il momento di un commissariamento dell'assessorato al Verde e dell'allargamento a collaborazioni con professionisti esterni in grado di svolgere un lavoro che non può più essere rimandato.

