Casoria - Un'auto sprofonda in una voragine in via. Poco dopo le 12.30, si ode un forte boato, che spaventa i residenti. La prima traversa di via Diaz è una zona densamente abitata, dai palazzi si affacciano decine di residenti per comprendere cosa fosse accaduto. Un'auto parcheggiata, fortunatamente senza nessuno all'interno, è sprofondata in una voragine larga circa due metri.Il tutto è accaduto in un viale all'interno di un condominio privato, e dalle prime ricostruzioni si ipotizza una perdita dalla rete fognaria, ma le cause del cedimento della strada sono ancora tutta da verificare. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco 12b diche con una gru hanno sollevato la vettura. La voragine si è aperta davanti ad una palazzina alta cinque piani, dove le famiglie residenti, inizialmente fatte sgombrare, sono state tutte fatte rientrare e la zona messa in sicurezza.