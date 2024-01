Napoli, il Mann chiude il 2023 con oltre 550mila visitatori

Oltre 550mila visitatori al museo archeologico nazionale di Napoli nel 2023: il trend di presenze è in crescita di circa il 25% rispetto al 2022, quando al mann sono stati registrati 441mila ingressi. L'anno appena trascorso è stato segnato dell'inaugurazione del nuovo allestimento della sezione campania romana, che presenta oltre duecento reperti in sale non risultate fruibili negli ultimi quarant'anni.

A novembre scorso, è stata avviata la fase esecutiva del restauro del mosaico di Alessandro: il cantiere è oggi visibile al pubblico. Si lavora alacremente anche nei depositi: nei sotterranei denominati «Cavaiole» fervono le attività di catalogazione e risistemazione degli innumerevoli manufatti custoditi. «Il 2024 inizia con ottimi auspici per il museo e per la città: la programmazione di eventi culturali di qualità e la valorizzazione delle collezioni storiche permetteranno di costruire un dialogo sempre più stretto con cittadini e turisti. Speriamo che il 2024 ci premi, facendo archiviare definitivamente la battuta di arresto determinata dal Covid», commenta il direttore generale musei del ministero della cultura, Massimo Osanna.